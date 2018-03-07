3D-модель плавучей АЭС «Академик Ломоносов»

«Академик Ломоносов» — первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС), которая строится на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Судно создается для энергоснабжения Чукотки, с его помощью будет производиться выработка электрической и тепловой энергии, а также опреснение морской воды.

Плавучая атомная станция малой мощности «Академик Ломоносов» состоит из гладкопалубного несамоходного судна и двух реакторных установок КЛТ-40С (разработаны в ОКБМ имени Африкантова). Длина судна водоизмещением 21,5 тыс. т составляет 144 м, ширина — 30 м. Установленная электрическая мощность каждого реактора — 35 МВт, тепловая мощность — 140 Гкал/час.