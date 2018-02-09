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3D-модель крейсера «Варяг»

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Строительство бронепалубного крейсера «Варяг» началось в 1898 году на верфях William Cramp and Sons в Филадельфии. Через год состоялась передача ВМФ Российской империи, после вхождения в его состав крейсер базировался в Порт-Артуре.

«Варяг» знаменит тем, что принял участие в бою с японской эскадрой у нейтрального корейского порта Чемульпо, где базировался с начала января 1904 года. Экипаж крейсера попытался прорваться в Порт-Артур, но в итоге был затоплен собственной командой.

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