3D-модель крейсера «Варяг»

Строительство бронепалубного крейсера «Варяг» началось в 1898 году на верфях William Cramp and Sons в Филадельфии. Через год состоялась передача ВМФ Российской империи, после вхождения в его состав крейсер базировался в Порт-Артуре.

«Варяг» знаменит тем, что принял участие в бою с японской эскадрой у нейтрального корейского порта Чемульпо, где базировался с начала января 1904 года. Экипаж крейсера попытался прорваться в Порт-Артур, но в итоге был затоплен собственной командой.