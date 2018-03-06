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РЖД завершило проходку второго Байкальского тоннеля

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РЖД завершило проходку второго Байкальского тоннеля в присутствии генерального директора ОАО «РЖД» Олега Белозерова и президента России Владимира Путина в режиме телемоста, сообщает пресс-служба ОАО «РЖД».

Вчера, 5 марта, в рамках съезда Союза транспортников России в присутствии президента Российской Федерации Владимира Путина в режиме телемоста была успешно завершена проходка второго Байкальского тоннеля. Строительство и успешный запуск данного проекта позволит увеличить грузовую пропускную способность в 2,5 раза, сообщает ИА IrkutskMedia.

В строительстве тоннеля были задействованы 1,5 тыс. человек. В общей сложности они построили 6682 м тоннеля, используя при этом чуть более 100 единиц горно-шахтного оборудования, строительно-дорожных машин и транспортных средств.

Второй Байкальский тоннель является важным объектом программы модернизации БАМа и Транссиба. Строительство тоннеля проводится по поручению правительства России в рамках развития Восточного полигона железных дорог.

С момента начала строительных работ в 2013 году в рамках данного проекта провозная способность участков Байкало-Амурской и Транссибирской магистрали выросла более чем на треть.

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