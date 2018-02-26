Проект строительства моста на Сахалин будет готов в 2018 году

В течение 2018 года должны быть подготовлены основные параметры транспортного перехода между Сахалином и материком. Об этом журналистам сообщил замминистра транспорта Алан Лушников в рамках форума «Стратегическое партнерство 1520».

По его словам, проект обсуждается с РЖД. Если будет принято решение делать мост, работа над проектом строительства начнется в ближайшее время. Однако сейчас пока рано говорить о том, что есть полноценное технико-экономическое обоснование проекта.

ИА SakhalinMedia напоминает, что министр транспорта Максим Соколов ранее заявлял о том, что технико-экономическое обоснование проекта строительства моста на Сахалин будет готово в январе. Сообщалось, что РЖД заложила в инвестиционную программу на этот год 1 млрд рублей под этот проект. Однако, по словам министра, РЖД, скорее всего, будет сложно реализовывать такой масштабный проект без поддержки из федерального бюджета.

В сентябре 2017 года стало известно, что правительство России изучает возможность строительства железнодорожного моста с материка на Сахалин. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме.

Вице-премьер РФ Игорь Шувалов ранее говорил о том, что Россия и Япония рассматривают проект совместного строительства автомобильно-железнодорожного перехода от японских островов Сахалина.