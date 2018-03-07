Крамник: «В отличие от молодых шахматистов я умею выключать компьютер»

14-й чемпион мира по шахматам Владимир Крамник вместе с Сергеем Карякиным и Александром Грищуком получил право сыграть в турнире претендентов. Соревнования, призовой фонд которых составит €420 тыс., пройдут в Берлине с 10 по 28 марта 2018 года. Победитель станет соперником норвежца Магнуса Карлсена в матче за мировую шахматную корону.

Владимиру Крамнику досталась wild card (специальное приглашение) от страны — хозяйки соревнований, Германии. В интервью «Известиям» гроссмейстер рассказал о самом представительном составе турнира претендентов в истории, конфликте руководства МОКа и WADA, а также о наслаждении от игры Лионеля Месси.

— Как прошла подготовка к турниру претендентов? Удалось детально разобрать игру каждого соперника?

— Подготовка прошла по моему плану, выполнил всё, что намечал. Теперь надо войти в форму и показать хорошую игру на этом турнире. Если говорить про соперников, то я их всех хорошо знаю. Это топ-игроки, с которыми мы постоянно пересекаемся на крупных турнирах. Всей тренерской бригадой мы отмечали какие-то нюансы игры будущих оппонентов, но наибольшее внимание, как и любой другой участник, я уделял своей форме, улучшению моментов, которые хуже получаются у меня.

— Можете назвать людей, которые готовили вас к турниру претендентов?

— Пока это секрет. Могу лишь сказать, что в мой тренерский штаб вошли люди, с которыми я раньше не работал.

— Вы много работаете с компьютером? Или больше с тренером?

— Профессиональному шахматисту невозможно масштабно работать без компьютера. Около 80% процентов тренировочного процесса уходит именно на занятия с ним, но важен и человеческий фактор. Добавить в процесс подготовки 20% занятий с тренером — это самое важное, главный залог успеха. Надеюсь, что у меня получится сделать это лучше, чем у соперников. Все-таки я поопытнее. В отличие от молодых шахматистов, я умею не только включать, но и выключать компьютер. А многие этим пренебрегают.

— Как оцениваете свою физическую форму? Какому виду спорта отдаете предпочтение, или ограничиваетесь тренажерным залом?

— Чем больше тебе лет, тем больше времени надо тратить на физическую подготовку. Я все-таки самый старший участник турнира, но думаю, что я в неплохой физической форме. В основном я занимаюсь плаванием, хотя это и довольно скучное занятие. Раньше много играл в большой теннис, футбол, но проблемы со спиной больше не дают мне этой возможности.

— Многие называют нынешний состав турнира претендентов сильнейшим в истории. Согласны с этим мнением?

— Полностью согласен. Все восемь участников входят в топ-15 рейтинга ФИДЕ. Это объективный показатель, а не просто слова. В турнире нет аутсайдеров. Мне кажется, впервые в истории нельзя предсказать игроков, которые точно не выиграют турнир. Обычно всегда есть 1–2 человека, кто может хорошо себя проявить, но точно не станет победителем турнира претендентов. В этот раз ситуация совсем иная, все имеют примерно равные шансы на успех. Это придает дополнительный интерес турниру.

— Вам по душе круговой формат турнира претендентов?

— Считаю, что это правильная система. Если говорить спортивным языком, то каждый сыграет с каждым на своем и чужом поле (белыми и черными фигурами). Все находятся в равных условиях, поэтому это наиболее честный способ определения победителя.

— На пост президента ФИДЕ, скорее всего, будут баллотироваться Кирсан Илюмжинов и Анатолий Карпов. Кого поддерживаете вы?

— Я никогда не оказывал поддержки ни одному кандидату на выборах ФИДЕ. Не хочу отвлекаться на политические вопросы, пока сам играю в шахматы на высоком уровне.

— Летом вам исполнится 43 года. Сколько еще рассчитываете продолжать карьеру?

— Буду продолжать, пока у меня есть силы. Пока я могу играть на хорошем уровне и получать от этого удовольствие. Но наступит момент, когда это сложно будет делать, и я закончу с шахматами. Скорее всего, это произойдет через два — три года. Гарри Каспаров (13-й чемпион мира по шахматам) закончил карьеру в 42 года, и я тоже думал, что уйду из профессионального спорта в этом возрасте. Но сейчас я третий в рейтинге ФИДЕ, вновь получил шанс побороться за шахматную корону. Понятно, что годы не являются преимуществом в любом виде спорте, в том числе и шахматах, но пока я выдерживаю конкуренцию.

— Вы говорили, что шахматы для вас не спорт, а искусство. Можете объяснить почему?

— Любое занятие спортом на высочайшем уровне — это искусство. Я говорю про лучших игроков в баскетбол, хоккей, теннис или футбол. Например, для меня игра Лионеля Месси или Леброна Джеймса — это искусство. Я получаю наслаждение от их перформансов. В шахматах то же самое.

— С каким видом искусства вы бы сравнили шахматную игру?

— Я бы сказал, что профессия шахматиста очень схожа с мастерством классического музыканта. Ритм и формат жизни приблизительно схожи: постоянные разъезды, всегда надо держать себя в форме. У меня много друзей среди классических музыкантов, мы часто делимся секретами подготовки. Во всяком случае я часто использую секреты их мастерства в своем деле. Постоянная работа на максимуме, психологическая устойчивость — все это должно быть у каждого из нас. Я вообще люблю поговорить со спортсменами других видов, чтобы почерпнуть что-то новое и интересное.

— Кто из современных шахматистов обладает наибольшим потенциалом, как вам кажется?

— Безусловно, Магнус Карлсен (16-й чемпион мира по шахматам), хотя он себя уже и реализовал. Он точно один из лучших шахматистов в истории, во всяком случае в десятку лучших точно входит. Сейчас очень сложно говорить о потенциале по той причине, что есть много 12–15-летних игроков, которые показывают отличные результаты. Мог бы назвать вам несколько российских талантов, которые учатся в нашей школе «Сириус», но опять же, пользуясь спортивными приметами, не хочу сглазить. Большой плюс занятий с компьютером в том, что значительные, порой даже огромные пласты информации можно «проглатывать» в очень короткий промежуток времени.

— Ну и отследить результаты становится значительно проще.

— Да, но самое главное в том, что шахматы значительно помолодели. Если раньше в 17 лет игрок только вступал в большие шахматы, то сейчас в 17 лет ты уже можешь и должен быть в десятке лучших за счет того, что успеваешь переваривать объем информации, на который раньше требовались годы. На мемориале Таля мы с Виши Анандом и Сережей Карякиным как раз обсуждали молодых игроков. Сережа сказал, что есть невероятный 12-летний индус, с которым он недавно играл (Рамешбабу Прагнанандха. — «Известия») и который уже сейчас играет на уровне гроссмейстера.

Шахматы на хорошем подъеме сейчас. Ананд сказал, что в Индии настоящий бум! На один только Aeroflot Open приехали около 80 индийских шахматистов. В России также есть таланты. Мы подготовим хорошую смену, в этом можно не сомневаться.

— Смотрели ли вы фильм «Жертвуя пешкой» (картина рассказывает о матче за звание чемпиона мира по шахматам между Бобби Фишером и Борисом Спасским в Рейкьявике)?

— Фильм смотрел, даже на премьерном показе был. Мне он очень понравился, очень достоверный сюжет.

— Вы считаете, что он фактологически верен?

— Да, если не забывать, что это Голливуд. Я говорил с Борисом Васильевичем (Спасским. — «Известия»), и он рассказывал мне многие моменты тех событий. Хотя ему фильм не очень понравился.

— Не считаете ли, что ваш матч за шахматную корону с Весилином Топаловым мог бы стать неплохим сценарием для кассового фильма?

— А что вы имеете в виду под кассовым фильмом? Нужно, чтобы было побольше крови и убийств, тогда он будет кассовым. А в большинстве своем успех фильма зависит от актеров. Есть у меня один знакомый, известный продюсер в Голливуде — один из создателей фильма «Матч-Пойнт» Вуди Аллена (картина о бывшем профессиональном теннисисте). Он рассказал мне всю подноготную успешного фильма, где практически каждый момент можно просчитать: пригласить того сценариста, того оператора, того актера. В сумме получается, что только 10–20% свободы творчества, а все остальное не более чем математическая формула. Меня этот факт очень расстроил.

— Сломалось детское представление о магии кино?

— Нет, я и раньше догадывался. Ну а нам, чтобы фильм был успешным, надо пригласить Скарлетт Йоханссон и, возможно, Даниеля Рэдклиффа.

— Сергей Карякин стал доверенным лицом Владимира Путина. Вам поступали такие предложения?

— Я политикой не интересуюсь и пока не занимаюсь. Сергей в свободное от профессиональной деятельности время занимается промоушеном шахмат, немного пиаром, немного политикой. Я же пока сконцентрирован на шахматах.

— Следили ли вы за Олимпиадой в Пх\нчхане и как оцениваете ситуацию с допинговым скандалом?

— Понятное дело, что политическая подоплека у этих событий была очень серьезной и это стало сильным ударом по олимпийскому движению. Конечно, Россия попала под раздачу, но, как мне кажется, основной стык произошел между МОКом и WADA. Я считаю, что конфликт между главами этих двух организаций стал решающим. Сама Олимпиада очень много потеряла, интерес не тот, скандальность большая, надо многое восстанавливать. О скандалах уже пишут больше, чем о результатах самих спортсменов. Я лично за Пхенчханом следил меньше, чем за любой другой Олимпиадой. Так и хочется сказать: «Давайте уже играть, а не заниматься разборками».

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