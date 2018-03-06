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Все мысли — о турнире претендентов

Российский гроссмейстер Сергей Карякин победил на Мемориале Таля, сохранив в секрете особенности подготовки к главному шахматному противостоянию года
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Москве завершился XI Мемориал Михаила Таля — международный представительный турнир, названный в честь восьмого чемпиона мира по шахматам. В турнире по рапиду (быстрым шахматам) победу одержал индийский гроссмейстер Вишванатан Ананд. В блице успех отпраздновал российский шахматист Сергей Карякин. 

В Мемориале приняли участие 10 шахматистов с рейтингом ФИДЕ 2600 и выше, включая 14-го и 15-го чемпионов мира — Владимира Крамника и Вишванатана Ананда. Последний одержал уверенную победу в турнире по рапиду, где участники получают на партию по 25 минут с добавлением 10 секунд за каждый ход. В турнирной таблице индиец набрал 6 очков. Второе место, по дополнительным показателям, занял Шахрияр Мамедьяров, третье — Сергей Карякин.

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— Я доволен своей игрой на Мемориале Таля, — рассказал «Известиям» Вишванатан Ананд. — Мне удалось избежать ошибок и одержать несколько ярких побед, в том числе — над Хикару Накамурой и Александром Грищуком в заключительный день. Теперь можно сказать, что я реабилитировался за свои не самые лучшие результаты на турнире в Сент-Луисе. Мне всегда приятно возвращаться в Москву, где у меня много друзей. В этом раз Мемориал Таля проходил в музее (русского импрессионизма. — «Известия»), и это очень вдохновляет. 

Сергей Карякин взял реванш у Вишванатана  Ананда в турнире по блицу. Россиянин набрал 10 очков в 13 турах турнирах, опередив своего ближайшего преследователя американца Хикару Накамуру на 1,5 очка. Третьим в блице стал российский гроссмейстер Ян Непомнящий (7,5).

— Считаю, что в каждой партии я проявил себе очень хорошо, — заявил «Известиям» Сергей Карякин.  — Единственный раз я проиграл Владимиру Крамнику. У нас была очень интересная борьба, но в концовке он был более удачлив. Между Мемориалом Таля и турниром претендентов нет прямой взаимосвязи. Все-таки в Берлине мы будем играть в классические шахматы. Мемориал показал, что на данный момент я нахожусь в лучшей форме, чем Крамник, Грищук и Мамедьяров, но всё может измениться. При этом не могу сказать, что я показал свой максимум. Перед каждой партией я всегда думал о том, стоит ли показывать эту идею перед турниром претендентов или нет. 

Помимо Сергея Карякина, участниками турнира претендентов от России станут Александр Грищук и Владимир Крамник. Победитель двухкругового турнира в ноябре 2018 года в Лондоне проведет титульный матч с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

По словам заместителя председателя правительства РФ, члена попечительского совета Российской шахматной федерации (РШФ) Аркадия Дворковича, Мемориал Михаила Таля помог нашим шахматистам подготовиться к главному турниру года. 

— Оба турнира в рамках мемориала получились очень интересными, — сказал Аркадий Дворкович. — Был очень звездный состав, но нам удалось допустить к участию и совсем молодых ребят — Даниила Дубова и Владислава Артемьева. Они здорово выступили, и надеюсь, что совсем скоро будут бороться за победы. В блице, несмотря на досрочную победу Карякина, за бронзу развернулась очень напряженная борьба. Примерно 3–4 участника претендовали на третье место. Было много красивых партий — где-то с ошибками, но и с творческими достижениями. Наши выступили достаточно хорошо — попали в тройку и в блице, и рапиде. У меня есть личные пристрастия, я давно болею за Владимира Крамника, который в этот раз выступил не совсем удачно. Надеюсь, Мемориал Таля помог нашим шахматистам подготовиться к турниру претендентов. 

По словам Аркадия Дворковича, у турнира претендентов пока нет явного фаворита.

— Все восемь человек имеют примерно равные шансы на успех, — отметил он. — Будет очень интересная борьба с непредсказуемым итоговым результатом. Поеду ли я в Берлин? В приоритете у меня — работа в правительстве, но если вдруг будет свободное окно, постараюсь посетить турнир претендентов. 

Турнир претендентов пройдет в Берлине с 10 по 28 марта.

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