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«Спорт-экспресс» и Карякин представят цикл шахматных видеопрограмм

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Фото: Спорт-Экспресс
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Российский гроссмейстер Сергей Карякин совместно с газетой «Спорт-экспресс» открывают цикл видеопрограмм, которые покажут шахматы с новой, увлекательной стороны.

Гостями авторской программы Карякина станут известные российские спортсмены и не только. Соведущей выступит другая прославленная шахматистка Александра Костенюк, которая расскажет обо всех фигурах шахматной доски — от пешки до ферзя.

В свою очередь, менеджер Карякина Кирилл Зангалис расскажет зрителям забавные байки из мира шахмат.

Гостем первого выпуска программы станет российский комментатор и журналист Виктор Гусев. Смотрите первый выпуск на сайте газеты «Спорт-экспресс».

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