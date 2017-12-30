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Шахматист Карлсен выиграл чемпионат мира по блицу

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Фото: Global Look Press/VEGARD WIVESTAD GR¯TT
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Норвежский шахматист Магнус Карлсен стал чемпионом мира по блицу, сообщает в субботу, 30 декабря, «Газета.ру».

Гроссмейстер набрал 16 очков. Второе место с 14,5 очками занял россиянин Сергей Карякин, третье — Вишванатан Ананд из Индии, заработавший также 14,5 очка.

Еще одному представителю России, Петру Свидлеру, досталось восьмое место.

28 декабря «Газета.ру» писала, что Ананд выиграл чемпионат мира по рапиду (быстрым шахматам). Индиец показал одинаковый результат с россиянином Владимиром Федосеевым по итогам 15 туров, но победил соперника на тай-брейке.

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