Президентом шахматной федерации России вновь стал Андрей Филатов

Андрей Филатов переизбран в субботу на пост главы Российской шахматной федерации (РШФ).

За кандидатуру Филатова было отдано 56 голосов, за ведущего научного сотрудника института экономики РАН Ивана Старикова проголосовали 14 человек, за члена наблюдательного совета РШФ от Ингушетии Заурбека Мальсагова был отдан один голос, сообщает ТАСС.

Еще трое кандидатов, включая президента Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсана Илюмжинова, сняли свои кандидатуры.

Андрей Филатов возглавляет РШФ с 2014 года. В поддержку Филатова выступили 14-й чемпион мира по шахматам Владимир Крамник и участник матча за шахматную корону 2016 года Сергей Карякин. Филатов также является старшим тренером сборной России по шахматам.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter