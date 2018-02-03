Илюмжинов отказался участвовать в выборах главы шахматной федерации РФ

Глава Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов отказался участвовать в выборах президента Российской шахматной федерации (РШФ).

Пост главы РШФ помимо претендовавшего ранее Илюмжинова и действующего президента федерации Андрея Филатова могут занять чемпион СССР по прыжкам на лыжах с трамплина Эдуард Субоч, член набсовета РШФ от Ингушетии Заурбек Мальсагов, а также глава шахматных федераций Ростовской и Московской областей Сергей Нестеров, сообщает ТАСС.

Напомним, ранее Кирсан Илюмжинов намерен в очередной раз принять участие в выборах главы FIDE. Выборы президента международной спортивной федерации состоятся в период проведения Всемирной шахматной олимпиады с конца сентября по начало октября 2018 года в грузинском городе Батуми.

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