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«Это будет создавать благоприятные условия»

Премьер-министр отметил важность выполнения указания президента РФ по снижению ипотечной ставки
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Фото: РИА Новости/Александр Астафьев
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Снижение ставок по ипотечным кредитам создаст благоприятные условия для населения. Но они не могут быть чрезмерно низкими — это станет большой нагрузкой для экономики. Об этом заявил председатель правительства России Дмитрий Медведев в ходе рабочей встречи с главой Республики Мордовия Владимиром Волковым. Глава кабинета министров напомнил, что мировой финансовый кризис 2007–2008 годов начался именно из-за проблем рынка жилищного кредитования в Соединенных Штатах.

В послании Федеральному собранию 1 марта президент России Владимир Путин отметил, что средняя ставка ипотеки в РФ, сейчас составляющая немногим менее 10% годовых, должна в перспективе снизиться до 7–8%. При этом стремиться нужно именно к 7%, подчеркнул глава государства.

Путин призвал снизить ставку по ипотеке до 7-8%

— В послании как раз говорилось, что мы в качестве ориентира на будущее должны иметь в виду ипотечную ставку в размере 7–8%. Но если она будет еще ниже, это еще более благоприятные условия будет создавать. Конечно, нельзя и перегреть этот рынок. Мы знаем: когда ипотечная ставка проваливается совсем низко, то надувается так называемый пузырь, как это было в ряде стран, в том числе в Америке, и потом экономика несет очень большие издержки, — отметил Дмитрий Медведев.

Глава Республики Мордовия доложил, что в регионе ставка в среднем уже составляет 5%. Это произошло благодаря субсидированию кредитов на приобретение жилья со стороны государства.

— У нас сейчас действуют соглашения с банками. Они участвуют в этой ипотеке, немного снижают нам процент, чтобы нагрузка для бюджета была не очень большой. И человек платит 5% годовых, — доложил Владимир Волков.

По его словам, в прошлом году жилищное строительство в Мордовии увеличилось на 15%, было сдано 320 тыс. кв. м жилья.

— Это, конечно, очень хорошая история, — заметил председатель правительства.

Как сообщил Владимир Волков, сумма налогов, поступивших в республиканский бюджет от строителей за последние два года, превысила выделенные на субсидирование средства.

— Это на самом деле важная цифра. То есть затраты, которые бюджет несет на субсидирование ипотеки, перекрываются доходами, которые возникают от строительной деятельности, — заявил Дмитрий Медведев.

В Агентстве ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) ожидают, что в текущем году в Росси 1,3 млн семей улучшат жилищные условия с помощью жилищного кредитования, а объемы выданных средств вырастут до уровня 2,5–2,7 трлн рублей.

За 2017 год средневзвешенная ставка по ипотеке в России снизилась на 2 процентных пункта, в январе нынешнего года она достигла 9,8%. По данным ЦБ, объем выданных кредитов по ипотеке в прошлом году вырос на 37,2%, до 2 трлн рублей.

В нынешнем году средняя ставка по жилищным кредитам, по расчетам ЦБ, уменьшится на два процентных пункта. Это означает, что выйти на уровень 8% удастся уже в течение 2018 года. Такое изменение станет следствием снижения ключевой ставки ЦБ, которая в 2018 году опустится до уровня 6,8–7%.

По прогнозам АИЖК, средняя ставка по жилищным кредитам достигнет 7% в течение одного-двух лет.

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