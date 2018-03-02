Режим ЧС введен в Южно-Сахалинске из-за циклона

Комиссия по чрезвычайным ситуациям ввела в пятницу режим ЧС в Южно-Сахалинске из-за циклона. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии областного центра.

«В городе сложная обстановка, из-за нулевой видимости практически не ходят автобусы, снегоуборочная техника не может начать чистить дороги», — цитирует ТАСС представителя мэрии.

Места для временного пребывания жителей, не сумевших добраться до дома, организованы по поручению мэра Южно-Сахалинска на базе детских садов и школ, а также в спортивных учреждениях и в муниципальных домах культуры. Пункт обогрева соорудили в ЦНК «Радуга» в Новоалександровске, пишет сайт kp.ru.

По словам первого вице-мэра Наталии Куприной, накануне вечером все средства и силы городских аварийно-восстановительных бригад и оперативных служб были мобилизованы для ликвидации возможных последствий циклона, в городе ведется постоянный мониторинг ситуации. Занятия в школах отменены. Южно-Сахалинский аэропорт не отправляет и не принимает самолеты.

Мощный циклон подошел к Сахалину со стороны Китая в ночь на пятницу. По информации синоптиков, в настоящее время он находится в южной части Охотского моря. Порывы ветра в областном центре достигают 25 м/с.

Из-за непогоды без электроэнергии остались 218 домов, в которых проживают около 9 тыс. человек. Аварийные бригады проводят восстановительные работы.