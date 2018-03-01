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Специалисты выявили у немецких детей массовую зависимость от соцсетей

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Фото: Global Look Press/picture alliance/Jan Haas
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Специалисты медицинской страховой компании DAK и университетской больницы Гамбурга провели исследование и обнаружили примерно у 100 тыс. немецких детей имеющую клинические последствия зависимость от социальных сетей.

Специалисты установили, что тотальной зависимостью от соцсетей страдают 2,6% немецких детей в возрасте от 12 до 17 лет. 8% детей при этом признались, что общаются со своими друзьями только через социальные сети, пишет «Российская газета».

Исследователи предупредили, что из-за злоупотребления соцсетями у ребенка могут возникнуть проблемы с социальной адаптацией, также не исключены и медицинские проблемы.

Кроме этого, был отмечен любопытный факт: около 6% респондентов заявили, что часто спорят с родителями по поводу пользования соцсетями. Четверть детей рассказали, что плохо спят, часто пребывают в плохом настроении. Специалисты же добавили, что зависимость от общения в интернете может в конечном итоге развиться в клиническую депрессию.

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