В Twitter заработала новая функция закладок

Пользователи социальной сети Twitter с сегодняшнего дня могут сохранять понравившиеся им сообщения с помощью функции закладок. Об этом в среду сообщила пресс-служба соцсети.

«Нашли что-нибудь историческое? Не хотите забыть шутку? Есть статья, которую хотите прочитать позже? Сохраните твит в закладках и вернитесь к нему, когда захотите», — написали представители соцсети в блоге.

Found something historic?

Don’t want to forget a joke?

Article that you want to read later?



Save the Tweet with Bookmarks, and come back to it whenever you want. Only you can see your Bookmarks. pic.twitter.com/fM2QLcOYNF — Twitter (@Twitter) February 28, 2018

В компании добавили, что закладки будут видны только пользователю, который их поставил.





