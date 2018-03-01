В Twitter заработала новая функция закладок
Пользователи социальной сети Twitter с сегодняшнего дня могут сохранять понравившиеся им сообщения с помощью функции закладок. Об этом в среду сообщила пресс-служба соцсети.
«Нашли что-нибудь историческое? Не хотите забыть шутку? Есть статья, которую хотите прочитать позже? Сохраните твит в закладках и вернитесь к нему, когда захотите», — написали представители соцсети в блоге.
В компании добавили, что закладки будут видны только пользователю, который их поставил.