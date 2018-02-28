Путин поблагодарил хоккеистов за исполнение гимна на Олимпиаде

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил игроков российской хоккейной сборной, спевших гимн страны после победного финала на Олимпиаде.

«Вам спасибо за это отношение к стране и за отношение к делу, которому вы посвятили свою жизнь. Миллионы людей радуются вашим победам не меньше, чем вы», — сказал глава государства.

«Спасибо, что вы благословили нас в путь в Пхенчхан. Наша задача была вернуть флаг. И сегодня его вернули», — ответил нападающий сборной Илья Ковальчук.

Он предложил российскому лидеру сыграть в хоккей, на что Владимир Путин согласился, сообщает «РИА Новости».

В ходе награждения призеров зимних Олимпийских игр российский лидер отдельно поздравил хоккеиста Ивана Телегина с днем рождения и подарил ему книгу тренера Анатолия Тарасова.