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Путин поблагодарил хоккеистов за исполнение гимна на Олимпиаде

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин поблагодарил игроков российской хоккейной сборной, спевших гимн страны после победного финала на Олимпиаде.

«Вам спасибо за это отношение к стране и за отношение к делу, которому вы посвятили свою жизнь. Миллионы людей радуются вашим победам не меньше, чем вы», — сказал глава государства.

«Спасибо, что вы благословили нас в путь в Пхенчхан. Наша задача была вернуть флаг. И сегодня его вернули», — ответил нападающий сборной Илья Ковальчук.

Он предложил российскому лидеру сыграть в хоккей, на что Владимир Путин согласился, сообщает «РИА Новости». 

В ходе награждения призеров зимних Олимпийских игр российский лидер отдельно поздравил хоккеиста Ивана Телегина с днем рождения и подарил ему книгу тренера Анатолия Тарасова.

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