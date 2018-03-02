Неприемлемое кощунство

ЕСПЧ обязал Киев выплатить компенсацию активистке, жарившей сосиски над Вечным огнем. Российские политики возмутились кощунственным подходом международной инстанции, по сути оправдавшей надругательство над мемориалом. В коридорах власти всё настойчивее говорят о возможном прекращении сотрудничества с этой организацией. О том, что в Москве ставили в вину международной инстанции, за что ЕСПЧ критиковал президент и почему Россия продолжает с ним сотрудничать, читайте в материала портала iz.ru.

Знакомые проблемы

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Киев выплатить €4 тыс. Анне Синьковой, осужденной по делу об осквернении Вечного огня в украинской столице. Инцидент произошел в 2010 году. Синькова, активистка объединения «Братство святого Луки», и несколько ее соратников в знак протеста против расхода газа поджарили на Вечном огне в парке Славы яичницу и сосиски. Впоследствии участники акции утверждали, что таким образом поддерживали права ветеранов: именно на их нужды необходимо тратить деньги, а не на содержание мемориала.

Девушку арестовали и впоследствии приговорили к трем годам условно, защита обжаловала вердикт в Страсбургском суде. Международная инстанция встала на ее сторону, признав за 27-летней активисткой право на свободу выражения мнения. Кроме того, суд признал факт нарушения ее прав во время предварительного следствия по делу. Вместе с тем в ЕСПЧ указали, что у Синьковой вообще-то было множество других возможностей высказать позицию, исключающих такие «презрительные и нарушающие нормы почитания мемориала» поступки.

echr1 Местные жительницы возлагают цветы в парке Вечной славы в Киеве Фото: РИА Новости/Александр Максименко

На Украине осквернение мемориалов, прежде всего связанных с советским прошлым, стало привычным делом. Акция с участием Анны Синьковой — лишь одна из многих. В октябре 2017 года вандалы повредили мемориал воинам Великой Отечественной войны в харьковском городе Чугуев, а в ноябре неизвестные залили цементом Вечный огонь в Киеве. Хотя в Москве уже перестали остро воспринимать подобное поведение соседей, последний вопиющий случай всё же вызвал обратную реакцию. «Это — кощунство, неприемлемое кощунство, которое идет против всех европейских ценностей, против тех принципов, которые лежат в основе ООН», — заявил тогда министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Неожиданность от Фемиды

На этот раз негодование у российских политиков вызвали не украинские власти, раз за разом допускающие и порой одобряющие подобные акции. Непонимание вызвала позиция ЕСПЧ: с одной стороны, суд указал на недопустимость действий надругавшейся над Вечным огнем украинки, а с другой, по сути признал их нормальной формой выражения собственного мнения. «Откровенное кощунство» — так вердикт Страсбургского суда охарактеризовал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. «Глумление над памятью павших не может быть оправдано европейскими конвенциями, а тем более сопровождаться присуждением компенсации», — сказал политик. Его слова приводит ТАСС.

echr2 Задержанной за кощунство ЕСПЧ присудил компенсацию в €4 тыс. Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox

ЕСПЧ только провоцирует новые случаи надругательства над памятниками, отметил он. Вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая и вовсе увидела в вердикте международного суда осквернение прав миллионов людей, для которых свята память погибших в борьбе с фашизмом. «Данный прецедент можно расценивать как навязывание легитимизации новых преступлений против мира и человечности», — подчеркнула парламентарий. ЕСПЧ помимо прочего нарушил некоторые положения некоторых международных документов, принятых ООН, добавила она.

Наиболее эмоциональную оценку вердикту ЕСПЧ дал член Совета Федерации Алексей Пушков, назвав его аморальным и омерзительным. Страсбургский суд пытается прикрыться некими «нюансами», но по факту «на весь мир прозвучало: задержанной за кощунство ЕСПЧ присудил компенсацию в €4 тыс. То есть по факту поддержал ее акцию».

Первая ласточка

Подобные характеристики в адрес ЕСПЧ звучат не впервые. Негативную реакцию Москвы, причем на самом высшем уровне, вызвал вердикт суда по делу бывшего советского партизана Василия Кононова. В конце 1990-х годов проживавшего в Латвии ветерана обвинили в «военных преступлениях» и арестовали. Суд Риги приговорил его к шести годам заключения за геноцид и преступления против человечности, а именно убийство группы латышей, которые выдали фашистам советских партизан. Несмотря на многочисленные жалобы, приговор остался в силе.

Дело перешло в международную инстанцию. На тот момент с момента задержания Кононова уже прошло шесть лет, ему было уже больше 80, он был смертельно болен. ЕСПЧ отказался коммуницировать его жалобу в приоритетном порядке, однако полученная в то же время апелляция Михаила Ходорковского была рассмотрена в кратчайшие сроки. Спустя четыре года Страсбургский суд наконец вынес решение и признал неправомочным вердикт латвийских судебных властей. Однако так дело держалось недолго: в 2010 году международная инстанция передумала и вернула силу приговору суда в Риге.

echr3 Активисты провели у стен генерального консульства Латвии акцию в защиту ветерана Великой Отечественной войны Василия Кононова Фото: РИА Новости/Ростислав Кошелев

Дмитрий Медведев, тогда занимавший пост президента России, заявил, что Страсбург таким образом расшатывает систему международного права. «Не люблю давать оценки вердиктам судов, но я не могу не согласиться, что по сути пересмотр ранее состоявшегося решения — это абсолютно политически ангажированное действо», — подчеркнул глава государства. Российские политики грозились разорвать отношения с предвзятым судом, однако до дела не дошло.

Поводов хватало и в последующие годы. В 2017 году о возможности выхода из-под юрисдикции говорили как минимум дважды. Одной из причин стало решение Европейского суда по правам человека по «закону Димы Яковлева». Инстанция сочла неправомерным документ, устанавливающий запрет на усыновление американцами российских детей, и обязала Россию выплатить в общей сложности €75 тыс. 45 американцам, которые не смогли завершить процедуру усыновления. Парламентарии грозились заняться вопросом выхода из-под юрисдикции ЕСПЧ (осенью во время рассмотрения бюджета действительно рассматривалась возможность заморозки участия России в работе суда), а Минюст пообещал обжаловать решение международной инстанции. При этом власти не исключали, что закон может быть отменен — только вот при исполнении определенных условий со стороны Соединенных Штатов. «Если они дадут гарантии жизни, здоровья усыновленных российских детей, то всё можно будет вернуть на круги своя. Этот закон — не самоцель», — заявляла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Потерпим и дальше

Еще одним поводом для разрыва отношений с ЕСПЧ стало его решению по делу о выборах в Госдуму 2011 года. Сумма компенсации по политическому делу традиционно была выше — €38 тыс. на девять истцов. Суд признал нарушение их прав при проведении кампании. Вердикт осудили в том числе и представители парламентской оппозиции, в частности заместитель председателя фракции «Справедливой России» в Госдуме Михаил Емельянов: «Выборы в 2011 году проходили не идеально, и я знаю это на собственном опыте, но я принципиально против того, чтобы Россия отдавала часть своего суверенитета наднациональным структурам».

Москва и действиями обозначила позицию по делам, которые считает политизированными. В январе Конституционный суд (КС) разрешил не исполнять решение ЕСПЧ по делу ЮКОСа, которое предусматривало выплату Россией компенсации на €1,8 млрд владельцам нефтяной компании. В Страсбурге сочли, что российские власти неправомерно предъявили им налоговые претензии, не учтя истекшие сроки давности. В Кремле тогда отстранились от комментариев, отметив, что это судебный вопрос. А в КС тем временем мнения разделились. Судья Владимир Ярославцев высказал мнение, что Минюсту следовало вести диалог не с российскими инстанциями, а с межгосударственными. Да, постановление Конституционного суда абсолютно справедливо, но проблему можно было решить на уровне комитета министров Совета Европы.

echr4 Конституционный суд разрешил не исполнять решение ЕСПЧ по делу ЮКОСа Фото: пресс-служба КС РФ/Евгений Павленко

Министр юстиции России Александр Коновалов, говоря об итогах работы в 2017-м, выразил обеспокоенность ростом числа постановлений, вынесенных ЕСПЧ по жалобам против России. Вместе с тем он подчеркнул, что Страсбургский суд всё чаще «отступает от собственной прецедентной практики и довольно регулярно — от принципа субсидиарности своей компетенции по отношению к национальной юрисдикции». Иными словами — забывает, что является в первую очередь наднациональной структурой.

Тем не менее прекращать сотрудничество с ЕСПЧ Россия не намерена. «Его практика в подавляющем большинстве идет на пользу нашей правовой системе и интересам наших граждан», — резюмировал Коновалов. Подробнее о том, почему, по данным ЕСПЧ, растет число жалоб в международной инстанции, читайте в нашем материале: «Держим планку. Почему Россия всё больше платит по вердиктам ЕСПЧ».