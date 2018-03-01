Толстой опроверг намерение РФ прекратить сотрудничество с ЕСПЧ

Решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) могут вызвать вопросы относительно из легитимности, однако вопрос о выходе РФ из Европейской конвенции по правам человека не стоит, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

«Я могу сказать, что в правовом отношении, если российская делегации не участвует в голосовании по кандидатурам судей и не формирует состав ЕСПЧ, то его решения, конечно, могут вызывать вопросы в части их легитимности на территории РФ. Но пока, насколько мне известно, так вопрос не стоит. Мы пока ведем с нашими европейскими коллегами диалог и считаем важным сохранение общего правового пространства в Европе», — заявил Толстой журналистам.

Ранее СМИ со ссылкой на источники в профильных российских ведомствах сообщили, что Россия изучает возможность выхода из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и прекращения сотрудничества с ЕСПЧ, если не будет изменена линия суда в части антироссийских решений.