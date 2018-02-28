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Около 160 тыс. волонтеров задействуют в праздновании Дня Победы в РФ

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Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
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В праздничных мероприятиях по случаю 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне задействуют порядка 160 тыс. волонтеров. Об этом сообщила глава движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

По ее словам, добровольцы будут помогать в организации празднования Дня Победы 9 мая в разных городах России. Для того, чтобы присоединиться к волонтерскому движению, необходимо заполнить анкету и подать заявку по одному из трех направлений: помощь ветеранам ВОВ и благоустройство памятных мест и воинских захоронений, сопровождение «Бессмертного полка» в своем городе, и конкурс «Послы Победы», который даст возможность принять участие в параде Победы в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает Федеральное агентство новостей.

В 2017 году в акции «Бессмертный полк» в третий раз подряд принял участие президент России Владимир Путин. Он в первых рядах участников шествия по Красной площади прошел с фотографией своего отца.

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