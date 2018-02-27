Цели достигнуты

Большинство россиян — 84% — регулярно или время от времени следят за происходящим в сирийском регионе, показал опрос ВЦИОМа «Новая вспышка войны в Сирии: мнение россиян». Только 15% респондентов сегодня не интересуются этой темой, свидетельствуют результаты исследования, с которыми ознакомились «Известия». При этом почти две трети опрошенных полагают, что Россия достигла поставленных целей в этом ближневосточном регионе. Эксперты обращают внимание на сомнения граждан относительно мирного урегулирования: разница в подходах сторон, вовлеченных в конфликт, подрывает надежды на скорое разрешение ситуации.

Российским Военно-космическим силам удалось добиться поставленных в Сирии целей, заявили социологам 73% опрошенных в ходе февральского исследования ВЦИОМа. Обратной точки зрения придерживаются лишь 7% респондентов.

Однако относительно дальнейших действий позиции россиян разделились. Одни поддерживают политику российской стороны, отмечая, что действовать надо «примерно так, как сейчас» (34%) или даже активнее (14%). Другие полагают, что стоит притормозить (24%) или вовсе отказаться от участия (11%) в сирийской кампании.

При этом, по мнению 17% россиян, напряженность в Сирии в последнее время растет. В сентябре прошлого года, когда социологи проводили аналогичные замеры, такой точки зрения придерживались только 8% граждан. Постепенную нормализацию обстановки в регионе, напротив, отмечают всё меньше респондентов — 38% против 58% опрошенных осенью.

Текущие события в Сирии 22% россиян назвали военными действиями, выбрав формулировки «там продолжается война» и «случаются теракты». Только 9% считают, что наступило перемирие и жизнь в регионе начала налаживаться. Еще 7% полагают, что в Сирии продолжается борьба за власть, территорию и нефть. Некоторые респонденты обращают внимание на роль других государств в происходящем на сирийской территории. Например, 8% уверены, что «Америка мешает навести порядок». Столько же отметили позитивную роль российских военных и участия Москвы в попытках урегулировать конфликт.

Руководитель департамента исследований ВЦИОМа Степан Львов, комментируя «Известиям» итоги опроса, отметил, что в февральских оценках россиян ситуации в Сирии улавливается больше тревоги.

— В содержательном плане тоже есть изменения — упоминания коалиции во главе с США в качестве главного виновника нестабильности на Ближнем Востоке встречаются гораздо чаще. Несмотря на изменчивость оценок ситуации, видение оптимального участия России в сирийском конфликте не меняется вот уже два с половиной года — всё это время половина россиян поддерживала текущую линию либо призывала усилить ее, тогда как треть выступала за сворачивание российского участия — частичное или полное, — сказал социолог.

Политолог Антон Хащенко обратил внимание на сомнения россиян относительно нормализации ситуации в обозримом будущем. По его мнению, это объясняется противостоянием вовлеченных в конфликт глобальных игроков.

— Под надуманными предлогами оттуда не хотят уходить американцы. Активное противодействие оказывается усилиям России в части возвращения страны к миру. У людей складывается впечатление, что разрешить конфликт удастся еще нескоро, — объяснил эксперт повышение доли тревожных оценок.

Деэскалации сирийского конфликта пока не произошло, констатировал руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

— Взаимоисключающие интересы в сирийском конфликте демонстрируют не только противоборствующие оппозиционные группировки и власти этой страны. Есть разница интересов и подходов стоящих за ними держав. Быстрого решения у конфликта не оказалось, — заметил политолог.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 20 и 21 февраля 2018 года. Участие в нем приняли 2 тыс. человек, социологи общались с ними по телефону.