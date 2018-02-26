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Президент ОКР прокомментировал завершение Олимпийских игр — 2018

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Завершение зимних Олимпийских играх — 2018 в южнокорейском Пхёнчхане прокомментировал президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.

По его словам, если в ближайшие несколько часов Международный олимпийский комитет снимет с ОКР временное отстранение, то с уверенностью можно будет сказать, что Олимпиада завершилась успешно, сообщает РИА Новости.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Международный олимпийский комитет может восстановить членство Олимпийского комитета России уже на этой неделе после проверки тестов лыжниц и хоккеистов.

МОК отстранил российских спортсменов от участия в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане 5 декабря, а затем  дисквалифицировал Олимпийский комитет РФ.

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