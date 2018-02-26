Названа дата восстановления членства ОКР в МОКе

Членство Олимпийского комитета России (ОКР) в Международном олимпийском комитете (МОК) может быть восстановлено к 28 февраля. С таким заявлением выступил член МОКа ШамильТарпищев.

«Ждем последних допинговых проверок. Думаю, что мы уже будем полноправными членами олимпийского движения, вернем государственную символику и флаг», — приводит ТАСС слова Тарпищева.

Он подчеркнул, что за скорейшее восстановление ОКР выступаю и члены МОКа. При этом он указал, что в МОКе проходило негласное голосование по этому вопросу. В случае отсутствия допинговых скандалов статус ОКР будет восстановлен автоматически.

«Несомненно, в случае восстановления мы перевернем страницу и начнем с чистого листа», — резюмировал Тарпищев.

Как писал портал iz.ru, МОК отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх из-за допингового скандала. К соревнованиям были допущены лишь атлеты из России, выступавшие под нейтральным флагом.

Российские спортсмены на прошедших Играх завоевали 17 медалей: две золотых, шесть серебряных и девять бронзовых наград.