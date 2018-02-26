Историки со всего мира съедутся в Брянск на форум победителей

Международный форум «Великая победа, добытая единством: подвиг партизан и подпольщиков в Великой Отечественной войне» пройдет в апреле в Брянске. На мероприятие съедутся историки из более чем 10 стран бывшего СССР и исследователи войны.

Как сообщает интернет-газета «Брянские новости» со ссылкой на областное правительство, на заседаниях форума будет проходить дискуссия о значении ВОВ в современной истории. Среди участников Азербайджан, Грузия, Литва, Латвия, Эстония, Таджикистан, Молдавия, Армения и др.

Кроме историков участие в работе съезда примут ветераны, представители молодежных организаций и органов власти. Всего ожидается более 200 человек.

В региональном правительстве рассказали, что Брянская область не случайно была выбрана местом проведения форума победителей. В этом году отмечается 75-я годовщина освобождения области от фашистов, а партизанское движение во время войны внесло ощутимый вклад в разгром немецких войск.

Форум «Великая Победа» проводится с 2010 года. Его инициаторы — патриотические организации при поддержке администрации президента РФ. В 2017 году он проходил в Казахстане.