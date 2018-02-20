Детей блокадного Ленинграда предложили приравнять к ветеранам

Депутаты Законодательного собрания Петербурга предложили отнести граждан, проживавших в блокадном Ленинграде менее четырех месяцев, к ветеранам Великой Отечественной войны. Соответствующий законопроект внесен в парламент города. Об этом сообщает телеканал «78».

Согласно существующему законодательству, прожившие в осажденном городе более четырех месяцев получают знак «Жителю блокадного Ленинграда» и приравниваются по статусу к ветеранам Великой Отечественной войны, получая федеральные льготы. Сегодня в России живут около 500 граждан, которые, будучи детьми, находились в блокадном Ленинграде менее четырех месяцев.

«Ежегодно в Санкт-Петербурге умирает более 10 тыс. жителей блокадного Ленинграда. Неиспользованных средств федерального бюджета более чем достаточно для реализации предлагаемого законопроекта», — сказано в пояснительной записке.

В случае принятия законопроекта расходы из федерального бюджета оцениваются в 39 млн рублей в год.

Ранее в феврале сообщалось, что в Санкт-Петербурге появится новый музей блокады Ленинграда, его строительство намечено на лето 2018 года.