Строительство нового музея блокады в Петербурге начнут летом 2018 года

Строительство нового музея блокады Ленинграда начнется в Санкт-Петербурге летом 2018 года, сообщила пресс-служба губернатора города Георгия Полтавченко.

«Губернатор сообщил, что проект музейно-выставочного комплекса «Оборона и блокада Ленинграда» уже одобрен, сейчас готовится проектно-сметная документация. Строительство нового здания в центре города в излучине Невы начнется летом этого года», — приводит «РИА Новости» сообщение пресс-службы.

Полтавченко пояснил, что уже существующий музей обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке не будет закрыт, а будет посвящен истории самого музея. По словам губернатора, новый музейный комплекс может быть открыт в конце 2019 – начале 2020 года. Площадь нового комплекса должна составить 25 тыс. кв. м. Музей будет располагаться у излучины Невы на Смольной набережной вблизи ансамблей Смольного монастыря и Таврического дворца.

Новый музейный комплекс должен стать ведущим национальным институтом, изучающим, документирующим и презентующим историю обороны и блокады Ленинграда.