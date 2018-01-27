Прямой эфир

В России отметили день снятия блокады Ленинграда акциями и салютом

0
Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Различными акциями и праздничным салютом отметила Россия день снятия блокады Ленинграда.

Часть акций имеют всероссийский масштаб и свои традиции, — некоторые только зарождаются.

Так, в Санкт-Петербурге молодежные организации подготовили реконструкцию победного салюта. Также ветераны, жители города, политики и гости Северной столицы почтили память жертв блокады на Пискаревском кладбище, возложив цветы к памятнику Матери-Родине. В акции приняли участие около 30 тыс. человек.

На Марсово поле в центре Петербурга были привезены орудия и техника времен Великой Отечественной войны. Активисты и волонтеры рассказали горожанам историю пушек.

Помимо этого, в Санкт-Петербурге прошла уже ставшая традиционной акция «Свеча в окне».

Все жители города могли присоединиться к ней, на минуту выключив в домах свет и поставив свечу в память о жертвах блокады.

Во многих российских городах жертв блокады почтили минутой молчания.

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и закончилась 27 января 1944 года –– через 872 дня. За это время, по разным оценкам, погибли от 400 тыс. до 1,5 млн человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В день памяти жертв холокоста генсек ООН призвал мир к борьбе с ненавистью
Путин почтил память жертв блокады Ленинграда

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017