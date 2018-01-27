В России отметили день снятия блокады Ленинграда акциями и салютом

Различными акциями и праздничным салютом отметила Россия день снятия блокады Ленинграда.

Часть акций имеют всероссийский масштаб и свои традиции, — некоторые только зарождаются.

Так, в Санкт-Петербурге молодежные организации подготовили реконструкцию победного салюта. Также ветераны, жители города, политики и гости Северной столицы почтили память жертв блокады на Пискаревском кладбище, возложив цветы к памятнику Матери-Родине. В акции приняли участие около 30 тыс. человек.

На Марсово поле в центре Петербурга были привезены орудия и техника времен Великой Отечественной войны. Активисты и волонтеры рассказали горожанам историю пушек.

Помимо этого, в Санкт-Петербурге прошла уже ставшая традиционной акция «Свеча в окне».

Все жители города могли присоединиться к ней, на минуту выключив в домах свет и поставив свечу в память о жертвах блокады.

Во многих российских городах жертв блокады почтили минутой молчания.

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и закончилась 27 января 1944 года –– через 872 дня. За это время, по разным оценкам, погибли от 400 тыс. до 1,5 млн человек.