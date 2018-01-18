Путин почтил память жертв блокады Ленинграда

Российский лидер Владимир Путин возложил цветы к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище в Петербурге в 75-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда.

По пути от Вечного огня к монументу президент РФ остановился, чтобы возложить цветы у братской могилы: там похоронен его брат Виктор, скончавшийся во время блокады.

Кроме того, у монумента к главе российского государства подошел пенсионер Евгений Щербаков. Он сообщил, что его отец, Николай Петрович Щербаков, в звании подполковника командовал подразделением, где служил отец президента, и они вместе сражались на Невском пятачке. Пенсионер попросил президента о встрече, чтобы рассказать ему о тех событиях и передать фотографии и документы.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области 18 января традиционно проходят торжественные мероприятия на местах, связанных с памятью о блокаде Ленинграда.

Ранее портал iz.ru сообщал, что британские специалисты, сотрудничавшие с BBC и Discovery, приедут в Санкт-Петербург, чтобы снять документальный фильм про блокаду Ленинграда.