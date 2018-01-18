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Путин обещал выделить 5 млрд рублей на благоустройство малых городов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин пообещал выделить 5 млрд рублей на благоустройство малых городов. С просьбой рассмотреть отдельное финансирование к главе государства обратился министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень в рамках форума малых городов и исторических поселений в Коломне.

«Мы подготовили порядок проведения конкурса по историческим и малым городам [с численностью населения] до 100 тыс. человек... Механизм подготовлен», — сказал Мень.

В свою очередь, президент заверил, что необходимые средства будут выделены.

«Я очень рассчитываю на то, что конкурс будет проведен как можно быстрее — буквально на следующей неделе, через неделю, что будут выработаны соответствующие критерии этого конкурса», — сказал Путин.

Данное предложение предусматривает благоустройство исторических и малых городов России в рамках конкурсного проекта.

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