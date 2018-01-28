Патрушев почтил память жертв блокады Ленинграда на Пискаревском кладбище

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев посетил памятные мероприятия в Санкт-Петербурге, посвященные полному снятию блокады Ленинграда. Об этом информирует пресс-служба аппарата совещательного органа.

«Патрушев возложил венок и цветы к мемориалу на Пискаревском кладбище, почтил память погибших ленинградцев в годы Великой Отечественной войны», — приводит «РИА Новости» комментарий представителя Совбеза.

Кроме того, секретарь Совета Безопасности почтил память моряков полярных конвоев и посетил колледж Государственного университета морского и речного флота имени адмирала Макарова.

Блокада Ленинграда в годы Великой Отечественной войны продолжалась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. За 872 дня в осажденном городе погибли, по разным данным, от 400 тыс. до 1,5 млн человек.

Накануне, 27 января, в Северной столице прошли памятные мероприятия к 74-й годовщине снятия блокады. Около 30 тыс. человек приехали на Пискаревское кладбище, чтобы почтить честь погибших ленинградцев. Кроме того, на площади Победы прошла акция «Блокадный хлеб». Всем желающим предложили попробовать хлеб, испеченный по рецепту 1941 года. В конце дня небо над Санкт-Петербургом озарил артиллерийский салют.