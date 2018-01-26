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Жителям Брянска раздадут по 125 г «блокадного хлеба»

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Фото: РИА Новости/Александр Демьянчук
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Брянск присоединится к всероссийской акции «872». Она проводится в память о ленинградцах, которые жили в осажденном городе 30 месяцев.

Акция пройдет 27 января, в день, когда был совершен прорыв блокады Ленинграда и полное освобождение города-героя от фашистов. С 12:00 до 13:00 на площади Партизан всем желающим будут раздавать пайки хлеба по 125 г — по норме ноября 1941 года.

Кроме того, во всех школах города и области покажут мини-фильмы о подвигах ленинградцев, которые создали сами ученики. Длительность всех роликов составляет 872 секунды — каждая секунда символизирует день блокады.

Как отмечает NASHBRYANSK.RU, подобное мероприятие проводится в Брянске впервые. Его организаторы — региональный центр военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе, движение юных патриотов, региональное отделение «Юнармии» и филиал ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова». Акция «872» в этот день пройдет в Санкт-Петербурге, Калининграде, Ульяновске и Белгороде, а также в городах Забайкалья.

18 января, в 75-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда президент РФ Владимир Путин возложил цветы к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище в Петербурге. Кроме того, он посетил могилу своего брата Виктора, который скончался во время блокады.

Портал iz.ru в середине сентября сообщал о том, что британские кинематографисты, которые сотрудничают с BBC и Discovery, приедут в Санкт-Петербург, чтобы снять документальный фильм про блокаду Ленинграда. Они планируют взять интервью у тех, кто пережил осаду.

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