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Перспективный российский сверхскоростной вертолет получит беспилотную версию

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Беспилотная версия российского сверхскоростного вертолета разрабатывается центральным научно-исследовательским институтом Военно-воздушных сил Минобороны. Об этом рассказал начальник НИУ бортового радиоэлектронного оборудования НИИ Павел Щавелев.

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«Вертолет будущего будет в двух вариантах: это классический вариант с летчиком на борту и беспилотные вертолетные комплексы», — сказал он в эфире телеканала «Звезда».

Щавелев добавил, что безпилотники будут взаимодействовать с обычными машинами на поле боя.

22 февраля глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что опытный образец российского перспективного скоростного боевого вертолета совершит свой первый полет в 2019 году.

Глава корпорации отметил, что скорость вертолета будет превышать 400 км/ч. В следующем году «Ростех» продолжит опытно-конструкторские работы.

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