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Опытный образец скоростного боевого вертолета совершит первый полет в 2019 году

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Опытный образец российского перспективного скоростного боевого вертолета совершит свой первый полет в 2019 году. Модель разрабатывается «Вертолетами России» в интересах Минобороны РФ. Об этом сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

«Первые летные испытания экспериментального вертолета могут пройти в течение 2019 года или ближе к его концу», — цитирует Чемезова агентство ТАСС.

Глава корпорации отметил, что скорость вертолета будет превышать 400 км/ч. В следующем году «Ростех» продолжит опытно-конструкторские работы.

Также Чемезов рассказал о поставках электромотоциклов, произведенных концерном «Калашников». Предполагается, что военные получат первую серийную партию уже весной.

22 февраля портал iz.ru сообщал, что Минобороны сформирует в Подмосковье «дивизию будущего». 

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