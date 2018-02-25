Вертолеты Ми-28 получат возможность целеуказания ракетным комплексам

Модернизированные вертолеты типа Ми-28 «Ночные охотники» обеспечат целеуказание ракетным и артиллерийским комплексам Сухопутных войск и ВМФ. Информацию об этом распространил в воскресенье, 25 февраля, источник в авиапроме.

«Это позволит вести совместные разведывательно-ударные действия», — цитирует сообщение «Интерфакс».

Технология информационного обмена между вертолетами, ракетными комплексами и самолетами, будет отработана на учебно-боевом Ми-28УБ.

6 февраля стало известно, что Минобороны РФ намерено заключить контракт о закупке дополнительно 114 боевых вертолетов Ка-52 «Аллигатор» в рамках реализации новой государственной программы вооружения 2018–2027 годов.

Для Ка-52 создают новые ракеты повышенной дальности. Кроме того, вертолет получит улучшенную оптическо-прицельную систему. По плану в 2018 году ВКС должны получить шесть таких машин.