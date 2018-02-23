Полицейский в Испании погиб во время стычек перед матчем Лиги Европы

Полицейский города Бильбао на севере Испании погиб в результате стычек между футбольными фанатами перед матчем 1/16 финала Лиги Европы между испанским «Атлетиком» и московским «Спартаком». Об этом пишет газета El Correo.

Сотрудник правоохранительных органов был доставлен в реанимацию после инфаркта, он оставался в критическом состоянии. Врачам не удалось спасти пострадавшего. По данным издания, в ходе беспорядков травмы получили еще несколько человек. Не менее пяти болельщиков были задержаны, сообщает ТАСС.

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Спартак» на своем поле проиграл «Атлетику» со счетом 1:3.

22 февраля сотрудники полиции задержали в аэропорту германского города Мюнхен российского болельщика, которого подозревают в нападении на английских футбольных фанатов во Франции в ходе Евро-2016.