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Арестованному фанату из России грозит в Германии до 15 лет тюрьмы

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Фото: Global Look Press
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Российский болельщик арестован в Германии по подозрению в нападении на болельщиков из Англии во Франции в ходе Евро-2016. Об этом сообщает France Press.

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Мужчина был задержан в Мюнхене по прибытии в аэропорт Эрдингер Моос из Москвы. Известно, что он находился в розыске. Согласно сообщению правоохранителей, 31-летнему россиянину может грозить до 15 лет тюрьмы во Франции за покушение и причинение тяжких телесных повреждений 51-летнему англичанину, сообщает «Спорт-Экспресс». По данным издания, британский болельщик получил тяжелые травмы головы после удара металлическим прутом, а его левая половина тела оказалась парализованной. Имя задержанного не называется. Известно, что он направлялся в Бильбао на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Атлетик» — «Спартак».

Речь идет о массовых драках и беспорядках, произошедших между болельщиками команд до и после матча сборных РФ и Англии на чемпионате Европы в Марселе 11 июня 2016 года. Также беспорядки были зафиксированы после финального свистка арбитра на территории стадиона. Как отмечает «РИА Новости», в 2016 году 20 российских футбольных фанатов были депортированы, еще трое россиян получили от одного до двух лет лишения свободы после беспорядков в Марселе. Впоследствии они были освобождены по решению суда, после чего вернулись в Россию.

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