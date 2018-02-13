Более 150 тыс. заявок подано на получение паспорта болельщика ЧМ-2018

Более 150 тыс. заявок подано на паспорт болельщика ЧМ-2018 на данный момент. Получить документ можно в центре выдачи, они уже открыты. Об этом министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров в интервью телеканалу «Россия 24».

Министр рассказал, что продажа билетов на данный момент не завершена, поэтому интерес к паспортам еще ожидается. Также он отметил, что сам по себе паспорт болельщика хорошо зарекомендовал себя на Кубке конфедераций в 2017 году. Тогда для российских болельщиков и зарубежных гостей было выдано 500 тыс. паспортов. В 2018 году на ЧМ-2018 планируется изготовить около 2 млн экземпляров, сообщает ТАСС.

Также Никифоров отметил, что до 2017 года паспорт болельщика никогда не использовался. На его создание было потрачено много времени и сил. Никифоров поблагодарил коллег из FIFA, которые согласились с технологической новинкой. Также министр отметил, что на чемпионате мира по футболу планируется еще одна технологическая новинка — телетрансляции ультравысокой точности.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Ростуризм разместил на сайте Федерального агентства по туризму обновленный перечень отелей, которые завышают цены на проживание во время чемпионата мира по футболу в 2018 году.