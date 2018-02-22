МИД РФ призвал болельщиков «Спартака» соблюдать порядок на матче в Испании
Министерство иностранных дел России в связи с предстоящим футбольным матчем между московским «Спартаком» и «Атлетиком» в испанским городе Бильбао призывает болельщиков проявлять осторожность и избегать инцидентов.
Соответствующее сообщение распространил департамент Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) дипломатического ведомства.
«Обращаем внимание болельщиков на необходимость проявлять осторожность, избегать инцидентов, соблюдать порядок и законодательство, а также выполнять инструкции полиции», — говорится на странице департамента в Twitter.
Болельщики «Атлетика» 21 февраля устроили марш, которым хотели продемонстрировать разногласия в убеждениях с фанатами «Спартака». Полицейские смогли смогла пресечь назревавшие стычки. Болельщики баскской команды намерены повторить акцию непосредственно перед игрой.
«Атлетик» сыграет со «Спартаком» 22 февраля в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Первый матч в Москве завершился победой испанцев со счетом 3:1.