МИД РФ призвал болельщиков «Спартака» соблюдать порядок на матче в Испании

Министерство иностранных дел России в связи с предстоящим футбольным матчем между московским «Спартаком» и «Атлетиком» в испанским городе Бильбао призывает болельщиков проявлять осторожность и избегать инцидентов.

Соответствующее сообщение распространил департамент Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) дипломатического ведомства.

«Обращаем внимание болельщиков на необходимость проявлять осторожность, избегать инцидентов, соблюдать порядок и законодательство, а также выполнять инструкции полиции», — говорится на странице департамента в Twitter.

#Испания – 22.02 стадион San Mames Barria (г.Бильбао) - матч футбольных команд «Спартак» (Москва) и «Атлетик» обращаем внимание болельщиков на необходимость проявлять осторожность, избегать инцидентов, соблюдать порядок и законодательство, а также выполнять инструкции полиции pic.twitter.com/G9Uc40oqUB — МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) February 22, 2018

Болельщики «Атлетика» 21 февраля устроили марш, которым хотели продемонстрировать разногласия в убеждениях с фанатами «Спартака». Полицейские смогли смогла пресечь назревавшие стычки. Болельщики баскской команды намерены повторить акцию непосредственно перед игрой.

«Атлетик» сыграет со «Спартаком» 22 февраля в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Первый матч в Москве завершился победой испанцев со счетом 3:1.