Посольство РФ пытается избежать отправки в СИЗО задержанного в ФРГ россиянина

Посольство России в ФРГ готово предоставить гарантии для того, чтобы задержанный в среду в Германии россиянин содержался не в изоляторе, а в генконсульстве РФ в Мюнхене.

«Исходим из наличия всех оснований для его содержания на период разбирательства не в следственном изоляторе, а в генконсульстве РФ в Мюнхене. Готовы предоставить соответствующие гарантии», — написал пресс-атташе посольства России в ФРГ Денис Микерин на своей странице в Facebook.

Дипломат подчеркнул, что посольство продолжит добиваться «неукоснительного соблюдения прав российского гражданина», в том числе «на непредвзятое отношение и объективное рассмотрение его дела».

«Решительно возражаем против задержания и передачи третьему государству гражданина РФ, который не совершал никаких правонарушений на территории ФРГ», — добавил Микерин.

Он отметил, что посольство остается в контакте с родственниками задержанного россиянина и добивается предоставления к нему консульского доступа в ближайшее время.

Ранее 22 февраля стало известно, что российский футбольный болельщик арестован в Германии по подозрению в нападении на болельщиков из Англии во Франции во время чемпионата Европы. Мужчина был задержан в Мюнхене по прибытии в аэропорт Эрдингер Моос из Москвы. 31-летнему россиянину может грозить до 15 лет тюрьмы во Франции.