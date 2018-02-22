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Посольство РФ пытается избежать отправки в СИЗО задержанного в ФРГ россиянина

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Фото: wikipedia.org/Jörg Zägel
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Посольство России в ФРГ готово предоставить гарантии для того, чтобы задержанный в среду в Германии россиянин содержался не в изоляторе, а в генконсульстве РФ в Мюнхене.

«Исходим из наличия всех оснований для его содержания на период разбирательства не в следственном изоляторе, а в генконсульстве РФ в Мюнхене. Готовы предоставить соответствующие гарантии», — написал пресс-атташе посольства России в ФРГ Денис Микерин на своей странице в Facebook.

Дипломат подчеркнул, что посольство продолжит добиваться «неукоснительного соблюдения прав российского гражданина», в том числе «на непредвзятое отношение и объективное рассмотрение его дела». 

«Решительно возражаем против задержания и передачи третьему государству гражданина РФ, который не совершал никаких правонарушений на территории ФРГ», — добавил Микерин.

Он отметил, что посольство остается в контакте с родственниками задержанного россиянина и добивается предоставления к нему консульского доступа в ближайшее время.

Ранее 22 февраля стало известно, что российский футбольный болельщик арестован в Германии по подозрению в нападении на болельщиков из Англии во Франции во время чемпионата Европы. Мужчина был задержан в Мюнхене по прибытии в аэропорт Эрдингер Моос из Москвы. 31-летнему россиянину может грозить до 15 лет тюрьмы во Франции.

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