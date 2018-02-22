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Принцу Гарри и его невесте прислали конверт с белым порошком

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Фото: REUTERS/Andrew Milligan/Pool
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В Кенсингтонский дворец на имя принца Гарри и его невесты актрисы Меган Маркл поступил конверт, содержащий белое порошкообразное вещество. Об этом сообщило издание Evening Standart.

По данным газеты, письмо пришло 12 февраля. За день до того, как аналогичный конверт поступил в Вестминстерском дворце, где заседает парламент.

Служба безопасности успела обнаружись подозрительное вещество до того, как конверт попал к принцу Гарри или его невесте. Специалисты уже изучили подозрительный белый порошок и пришли к выводу, что вещество не представляет опасности.

Маркл и принц Гарри оповещены о случившемся.

Это не первый случай распространения подозрительных конвертов с порошком. Так, 15 февраля портал iz.ru сообщил, что аналогичные конверты получили более десяти посольств иностранных государств в Москве. Также белый порошок получил сын президента США Дональда Трампа. Конверт вскрыла невестка президента Ванесса Трамп. После происшествия она была госпитализирована.

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