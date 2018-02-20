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Присланный в постпредство ЕС в Москве порошок не опасен

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Фото: ТАСС/Виталий Невар
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Содержимое конверта, который ранее, 20 февраля, прислали в канцелярию постоянного представительства Евросоюза в Москве, не представляет опасности. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС РФ по Москве.

«На место была направлена мобильная лаборатория МЧС для проведения экспресс-анализа для замеров радиации и химических веществ. Исследование показало, что вещество не представляет угрозы для работников представительства и населения», — цитирует представителя ГУ МЧС агентство ТАСС.

Вещество передано правоохранительным органам для проведения экспертиз.

За 14 и 15 февраля подобные конверты получили более десяти посольств иностранных государств в Москве, в том числе диппредставительства Болгарии, Италии, Канады, Нидерландов, США. Порошок содержит фипронил — химическое вещество, используемое в медицине и сельском хозяйстве для борьбы с вредными насекомыми.

В феврале подобные «письма» были доставлены многим мировым политикам, в том числе экс-президенту США Бараку Обаме и Дональду Трампу – младшему.  

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