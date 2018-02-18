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Польша потребовала от Израиля разъяснений из-за нападения на посольство

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Фото: Global Look Press/Caro/Bastian
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Варшава потребовала от Израиля разъяснений в связи с нападением вандалов на посольство республики, сообщил директор офиса пресс-секретаря польского МИДа Артур Ломпарт.

«Польша обратилась к властям Израиля, чтобы те разъяснили инцидент и приняли меры в целях обеспечения защиты польского дипломатического учреждения», — рассказал он журналистам.

Как сообщал портал iz.ru, неизвестные ранее нанесли оскорбительные надписи и нарисовали свастику на воротах посольства Польши в Тель-Авиве.

Отношения Израиля и Польши обострились после того, как президент Анджей Дуда утвердил закон об уголовном наказании за высказывания об участии поляков в холокосте.

Израильские власти выразили несогласие с законом и потребовали его пересмотреть, обвинив авторов документа в покушении на историческую правду.

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