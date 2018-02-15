Конверт с белым порошком прислали в посольство Нидерландов в Москве

Конверт с белым порошком прислали в четверг в посольство Нидерландов в Москве. Об этом сообщил источник в экстренных службах столицы.

По информации «РИА Новости», конверт с подозрительным содержимым получил секретариат дипмиссии. Специалисты проверяют его содержимое.

Посольство Нидерландов в России находится в контакте с российскими спецслужбами и продолжает работу в штатном режиме, заявили в диппредставительстве.

«Эвакуация не проводится, посольство работает в штатном режиме», — цитирует ТАСС представителя посольства.

Отметим, за последние дни несколько политиков и государственных учреждений по всему миру получили письма с белым порошком.

В минувший вторник подобные конверты доставили в Вестминстерский дворец, где заседает парламент Великобритании, а также в офис экс-президента США Барака Обамы в Вашингтоне, напоминает «Ридус». Аналогичные послания ранее получили основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж и сын президента США Дональд Трамп – младший.