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Ассанж рассказал о получении конверта с белым порошком

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Фото: TASS/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Dominic Lipinski
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Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что на прошлой неделе получил конверт с белым порошком, как и супруга Дональда Трампа-младшего Ванесса Трамп.

«Жена Дональда Трампа-младшего была госпитализирована после того, как открыла конверт с белым порошком. Странно, что я тоже получил подобный конверт в прошлый вторник», — написал Ассанж в Twitter.

Ассанж добавил, что на конверте была почтовая марка США.

Напомним, ранее невестка президента США Ванесса Трамп была госпитализирована после того, как раскрыла направленный ей конверт с белым порошком неизвестного состава. Позднее стало известно, что белый порошок, содержащийся в конверте, был безвреден, а Ванессу Трамп госпитализировали из предосторожности.

Секретная служба США начала расследование в связи с этим инцидентом.

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