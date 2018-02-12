Ассанж рассказал о получении конверта с белым порошком

Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что на прошлой неделе получил конверт с белым порошком, как и супруга Дональда Трампа-младшего Ванесса Трамп.

«Жена Дональда Трампа-младшего была госпитализирована после того, как открыла конверт с белым порошком. Странно, что я тоже получил подобный конверт в прошлый вторник», — написал Ассанж в Twitter.

Ассанж добавил, что на конверте была почтовая марка США.

Donald Trump Jr.'s wife hospitalized after opening envelope with white powder. Oddly, I received one last Tuesday (a terrorism offense in UK law) which was handed to diplomatic police. The stamp? From the US. https://t.co/PTCDlaK8NK — Julian Assange ⌛ (@JulianAssange) February 12, 2018

Напомним, ранее невестка президента США Ванесса Трамп была госпитализирована после того, как раскрыла направленный ей конверт с белым порошком неизвестного состава. Позднее стало известно, что белый порошок, содержащийся в конверте, был безвреден, а Ванессу Трамп госпитализировали из предосторожности.

Секретная служба США начала расследование в связи с этим инцидентом.