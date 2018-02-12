Порошок из открытого невесткой Трампа конверта не представляет опасности
Белый порошок, находившийся в конверте, который открыла жена сына президента США Дональда Трампа, не представляет опасности. Об этом заявили в полиции Нью-Йорка.
Невестка главы США находится в нормальном состоянии, как и еще двое госпитализированных в связи с инцидентом, передает РЕН ТВ.
Как отмечает телеканал, в настоящее время порошок доставляют в лабораторию в Нью-Йорке для дальнейшего исследования.
Портал iz.ru ранее сообщил о госпитализации невестки Трампа после вскрытия ею конверта с неизвестным белым порошком.