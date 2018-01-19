Подброшенный госсекретарю Бельгии белый порошок оказался безопасным

Порошок белого цвета, подброшенный в конверте госсекретарю Бельгии по вопросам предоставления убежища и миграции Тео Франкену, оказался безопасным. Данное вещество не имеет отношения к возбудителю сибирской язвы, сообщили по итогам проведенного анализа в прокуратуре Брюсселя. Отмечается, что находившийся в том же конверте патрон оказался реальным боеприпасом.

«Расследование с целью найти отправителя продолжается», — приводит заявление прокуратуры «Интерфакс».

Ранее в связи с обнаружением порошка ведомство Франкена, в котором был обнаружен конверт с белым порошком и патроном, было эвакуировано в связи с угрозой распространения сибирской язвы. На место прибыли пожарные, полиция и гражданская защита.