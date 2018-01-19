Прямой эфир

Подброшенный госсекретарю Бельгии белый порошок оказался безопасным

0
Фото: Global Look Press/Thierry Roge
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Порошок белого цвета, подброшенный в конверте госсекретарю Бельгии по вопросам предоставления убежища и миграции Тео Франкену, оказался безопасным. Данное вещество не имеет отношения к возбудителю сибирской язвы, сообщили по итогам проведенного анализа в прокуратуре Брюсселя. Отмечается, что находившийся в том же конверте патрон оказался реальным боеприпасом.

«Расследование с целью найти отправителя продолжается», — приводит заявление прокуратуры «Интерфакс».

Ранее в связи с обнаружением порошка ведомство Франкена, в котором был обнаружен конверт с белым порошком и патроном, было эвакуировано в связи с угрозой распространения сибирской язвы. На место прибыли пожарные, полиция и гражданская защита.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Полиция Португалии и Испании изъяла 745 кг кокаина из партии ананасов
Жители Калифорнии получили право легально покупать марихуану

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017