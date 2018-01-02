Жители Калифорнии получили право легально покупать марихуану

Продажа марихуаны в рекреационных целях официально стартовала в американском штате Калифорния, закон также разрешил с 1 января выращивание на дому до шести единиц этого растения, сообщили СМИ США.

Согласно вступившему в силу закону, легально покупать марихуану в рекреационных целях могут взрослые люди с 21 года. Закон также разрешил выращивание до шести единиц марихуаны в домашних условиях, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Business Insider.

Отмечается, что марихуану будет невозможно купить в любом магазине, для ее реализации будет необходима специальная лицензия, которая пока предоставлена всего 40 компаниям. Кроме этого, продажа марихуаны ограничена и по времени: ее невозможно будет приобрести с 22 до 6 часов.

Напомним, решение о легализации продажи марихуаны в Калифорнии было принято во время выборов президента США в ноябре 2016 года. Стоит отметить, что во многих округах штата действуют собственные законы, которые запрещают оборот, хранение и выращивание марихуаны.