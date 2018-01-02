Прямой эфир

Жители Калифорнии получили право легально покупать марихуану

0
Фото: Global Look Press/Stefan Auth
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Продажа марихуаны в рекреационных целях официально стартовала в американском штате Калифорния, закон также разрешил с 1 января выращивание на дому до шести единиц этого растения, сообщили СМИ США.

Согласно вступившему в силу закону, легально покупать марихуану в рекреационных целях могут взрослые люди с 21 года. Закон также разрешил выращивание до шести единиц марихуаны в домашних условиях, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Business Insider.

Отмечается, что марихуану будет невозможно купить в любом магазине, для ее реализации будет необходима специальная лицензия, которая пока предоставлена всего 40 компаниям. Кроме этого, продажа марихуаны ограничена и по времени: ее невозможно будет приобрести с 22 до 6 часов.

Напомним, решение о легализации продажи марихуаны в Калифорнии было принято во время выборов президента США в ноябре 2016 года. Стоит отметить, что во многих округах штата действуют собственные законы, которые запрещают оборот, хранение и выращивание марихуаны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пожилая пара из США собиралась раздарить к Рождеству 27 кг марихуаны
Медицинский каннабис легализовали власти Дании

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017