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Более 10 посольств в Москве получили за два дня конверты с белым порошком

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Stocktake
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Более десяти посольств иностранных государств в Москве получили за последние два дня конверты с порошкообразным веществом внутри. Об этом в четверг сообщил источник в экстренных службах столицы.

Источник предположил, что это число может быть неокончательным. «Некоторые посольства продолжают получать подобную корреспонденцию», — цитирует ТАСС представителя экстренных служб.

В четверг подозрительные письма получили шесть диппредставительств: посольства Болгарии, Италии, Канады, Нидерландов, США и один из департаментов ООН, уточнил он, подчеркнув, что никакой опасности вещество не представляет.

«Предположительно, все конверты были разосланы в один день, сейчас проводится разбирательство. Все получили одинаковый по своему составу порошок», — отметил источник.

Правоохранительные органы сообщили ранее, что в составе порошка обнаружен фипронил — химическое вещество семейства пестицидов, которое используется в медицине, сельском хозяйстве и для борьбы с вредными насекомыми, передает BFM.RU.

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