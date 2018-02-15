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Конверт с белым порошком доставили в представительство ООН в Москве

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Marina Horvat
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Конверт с подозрительным белым порошком принесли в здание представительства ООН в России сотрудники «Почты России». Об этом сообщил источник в экстренных службах Москвы.

Инцидент произошел утром в четверг в административном здании организации в Леонтьевском переулке, дом № 9, передает телеканал «360». Сотрудники представительства вызвали спасателей МЧС.

Специалисты ведомства прибыли на место происшествия в 10:24 мск. Через 10 минут к зданию подъехали сотрудники Центра экстренной медицинской помощи. Конверт исследовали приборами «Анкат» и ДКГ («Грач»). Они должны были показать наличие гамма-излучения и содержание газов, однако устройства ничего не показали. После проведения экспертизы будет установлено, какой именно порошок находился в конверте.

Напомним, ранее конверт с похожим порошком доставили в посольство Нидерландов в Москве. В диппредставительстве заявили, что посольство находится в контакте с российскими спецслужбами и продолжает работу в штатном режиме.

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