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Оппозиция Венесуэлы отреагировала на план Мадуро устроить «мегавыборы»

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Фото: Global Look Press/Avn/Xinhua
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Представители венесуэльской оппозиции высказались резко отрицательно на предложение президента страны Николаса Мадуро объединить выборы главы государства 22 апреля с выборами в органы законодательной власти всех уровней. 

«Николас Мадуро, с этим фарсом «мегавыборов» вы совершаете самоубийство. Ваши дни сочтены», — написал в своем Twitter депутат парламента Хулио Борхес.

Теперь инициативу Мадуро должна одобрить Конституционная ассамблея, состоящая исключительно из его сторонников.

Президент пригрозил, что в случае положительного исхода, выборы пройдут и без оппозиции, которая представлена «Блоком демократического единства» (контролирует однопалатный парламент — Национальное учредительное собрание).

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