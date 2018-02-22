Оппозиция Венесуэлы отреагировала на план Мадуро устроить «мегавыборы»

Представители венесуэльской оппозиции высказались резко отрицательно на предложение президента страны Николаса Мадуро объединить выборы главы государства 22 апреля с выборами в органы законодательной власти всех уровней.

«Николас Мадуро, с этим фарсом «мегавыборов» вы совершаете самоубийство. Ваши дни сочтены», — написал в своем Twitter депутат парламента Хулио Борхес.

Теперь инициативу Мадуро должна одобрить Конституционная ассамблея, состоящая исключительно из его сторонников.

Президент пригрозил, что в случае положительного исхода, выборы пройдут и без оппозиции, которая представлена «Блоком демократического единства» (контролирует однопалатный парламент — Национальное учредительное собрание).