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Российских офицеров вооружили секретными мобильниками за 115 тыс. рублей

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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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Офицерам, допущенным к самым секретным документам, начали выдавать отечественные защищенные мобильные телефоны М-663С «Атлас», рассказали «Известиям» в Минобороны.

Мобильное устройство изготовил ФГУП «Научно-технический центр «Атлас». Аппарат стоимостью 115 тыс. рублей выполнен в металлопластиковом корпусе, с сапфировым стеклом и противоударной прорезиненной накладкой. Также устройство оснащено цветным дисплеем и MP3-плеером.

Новый телефон выпускается ограниченной партией — около 100 штук в год, поэтому каждый экземпляр собирается вручную. Исполнения заказа на каждый аппарат приходится ждать около четырех месяцев. 

Гаджет может выходить на зашифрованные линии военных коммуникаций РФ через гражданские сотовые сети, в том числе из-за границы. По мнению экспертов, это позволит эффективнее управлять войсками.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: 

Минобороны вооружилось секретными мобильниками

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