Дешевле капучино

Дом в Италии можно купить за €1. И не где-нибудь, а на Сардинии, которую уже давно и по праву считают островом миллионеров. А может, бросить всё и правда стать владельцем итальянской недвижимости? Корреспондент портала iz.ru, проверив баланс на кредитной карте, сначала обрадовался, но потом убедился, что бесплатная моцарелла бывает только в мышеловке.

Спасите и живите

Городок Оллолаи на Сардинии считается самым аутентичным местом на острове. Кажется, что жизнь здесь застыла в Средневековье. Местные жители пасут овец, из чьего молока потом делают знаменитый овечий сыр Fiore Sardo, рецепт приготовления которого был описан еще в «Одиссее» Гомера.

Но последнее время в вымощенных камнем узких лабиринтах улочек Оллолаи практически не встретишь детей. Да и их родителей тоже. Одни старики. Десятки домов в центре города заброшены, ставни окон заколочены, а плетущие паутину пауки остались единственными за десятилетия обитателями каменных строений.

Молодежь покидает город. За последние полвека население Оллолаи сократилось с 2250 до 1300 человек. Число детей, ежегодно рождающихся в городе, можно пересчитать по пальцам одной руки.

дешевле Чиновники мэрии договорились с собственниками брошенных строений, и они безвозмездно передали городу разрушающуюся недвижимость Фото: Global Look Press/Peter Giovannini/imagebroker.com

В беседе с корреспондентом CNN мэр города Эфисио Арбау вспоминает героическую историю предков.

— Наш король когда-то объединил языческие племена на острове, и наши предки никогда не сдавались римлянам, которые пытались оккупировать нас. Мы гордимся своим происхождением. Мой крестовый поход — спасение наших уникальных традиций от забвения, — заявил глава муниципалитета.

Чиновники мэрии договорились с собственниками брошенных строений, и они безвозмездно передали городу разрушающуюся недвижимость. Дешевле отдать, чем содержать дом, в который уже 40 лет никто не заходил и еще столько же не зайдет. В прошлом году мэрия Оллолаи выставила заброшенные дома на продажу. Цена – €1.

По словам Арбау, за неделю он получил более сотни заявок на покупку со всего мира, включая Россию и Австралию. 12 февраля, как следует из объявления на сайте коммуны Оллолаи, прием заявок был окончен. Число желающих значительно превысило количество продающихся домов.

Продать нельзя отдать

Идея продавать разрушающиеся дома за €1 не нова. Считается, что родоначальником этой практики был Витторио Згарби, бывший замминистра культуры Италии, еще раньше — телеведущий. В 2008 году он стал мэром небольшого сицилийского городка Салеми. В том же году его жители вспоминали сильнейшее землетрясение 1968 года, в результате которого центр Салеми оказался практически разрушен. И хотя со времен стихийного бедствия прошло 50 лет, ситуация с восстановлением домов была такой, как будто землетрясение случилось вчера.

Отсутствие перспектив вынуждало местных жителей покидать Салеми. Кому захочется жить там, где центр города практически лежит в руинах уже полвека? Коммуна постепенно превращалась в город-призрак.

Поработавший в правительстве и парламенте Италии Витторио Згарби понимал: денег на восстановление города ждать не от кого. Тем более, в том же 2008 году разразился финансовый кризис, и властям Италии было не до какого-то там городка на Сицилии, спасти бы экономику страны.

Тогда Згарби объявил, что выставляет на продажу полуразрушенные дома в Салеми и готов уступить их любому всего за €1. Впрочем, есть два условия: покупатель обязуется в течение трех лет восстановить недвижимость, и покупатель будет жить в ней. Власти же пообещали не чинить никаких бюрократических препятствий, проекты согласовывать быстро и посильно помогать новым собственникам с документами.

дешевле1 Считается, что родоначальником идеи продавать разрушающиеся дома за €1 был Витторио Згарби, бывший замминистра культуры Италии, еще раньше – телеведущий Фото: Global Look Press/ZUMA/Sonia Brandolone

«Объем инвестиций сопоставим с рыночной ценой объекта, если бы он продавался на открытом рынке в том состоянии, в котором находится», — сказала порталу iz.ru директор департамента зарубежной недвижимости компании Knight Frank Марина Шалаева.

Директор консалтинговой компании Moss Italian Property Consultants Дэвид Мосс, участвовавший в проекте Витторио Згарби, рассказывал британским журналистам, что за неделю после объявления о продаже недвижимости за €1 он получил более 2000 запросов от потенциальных покупателей.

Спустя 10 лет идея Згарби распространилась не только по Италии, но и по миру. Дома за €1 можно встретить и во Франции, и в Испании, и даже в США (там за $1). В Италии же это стало спасением для небольших городов, которые рисковали превратиться в настоящие призраки. Например, в Каррега Лигуре (Пьемонт) население сократилось с 3000 до 98 человек, и только после начала распродажи заброшенной недвижимости случился небольшой прирост. Участвует в проекте и коммуна Ганджа на Сицилии — в 2014 году ее назвали самой красивой деревней Италии.

Найти дом за €1 в Италии сейчас проще, чем туфли c лейблом Made in Italy. Достаточно приехать в любой регион, купить местную газету и открыть раздел объявлений. Создан даже специальный сайт, который так и называется — «Дома за €1».

Маркетинг, ничего личного

Состояние домов, которые продаются за €1, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Это заброшенная десятилетия назад недвижимость, от которой бывшие собственники с радостью отказались, лишь бы больше не получать за нее налоговые счета.

— Жилье за €1 — это чисто маркетинговый ход. Если у вас в кармане €10, вы точно не купите 10 домов. Такое жилье — это практически то, которое идет под снос, — рассказал порталу iz.ru директор московского офиса консалтинговой компании Tax Consulting UK Эдуард Савуляк.

И не надейтесь, что, потратив €1, вы купите участок земли в центре какого-то городка, на котором потом построите классный современный дом с гаражом и бассейном.

— Я помню, подобные истории были в Германии, в Австрии, там замки за символические деньги продавали. Но надо было вложить еще миллионов 15 евро в их восстановление. Причем покупатель не мог строить там всё что ему вздумается — дом, парковку, бассейн, — вот что есть, то и перестраиваешь. И именно в том виде, в котором есть, — пояснил Савуляк.

В контракте с новым собственником мэрия четко прописывает обязанности покупателя по восстановлению недвижимости: что можно построить, что нельзя, какой должен быть фасад, можно ли сделать гараж. Указывают даже сумму, меньше которой вложить в реконструкцию не получится. Например, в той же Оллолаи на Сардинии счастливые владельцы итальянской недвижимости обязаны в течение трех лет восстановить дома, потратив на это не менее €25 тыс. В коммуне Ганджа на это давали пять лет.

дешевле3 Жилье за €1 — это чисто маркетинговый ход: счастливые владельцы итальянской недвижимости обязаны в течение трех лет восстановить дома, потратив на это не менее €25 тыс. Фото: Global Look Press/Stefan Klein/imagebroker.com

— Продавая недвижимость за €1, власти преследуют конкретные цели: спасти историческую застройку, привлечь инвесторов и туристов, увеличить население и таким образом оживить населенные пункты и местную экономику. Такие здания, как правило, нельзя сносить или значительно менять их исторический облик, так как многие из них находятся в районах исторической застройки, — рассказала порталу iz.ru менеджер по международной недвижимости Tranio Юлия Кожевникова.

Но и это не всё. Оформление сделки влетит в копеечку — на нотариусов, налоги, кадастровые и гербовые сборы покупатель потратит в среднем €6 тыс. После этого новый собственник должен в течение 365 дней разработать и утвердить в мэрии проект реконструкции здания (это может отнять еще €20–25 тыс.). После того, как все документы от муниципалитета получены, у покупателя есть два месяца на то, чтобы начать строительные работы. И кстати, еще €5 тыс. нужно положить на депозит на весь срок реконструкции: вдруг вы бросите стройку и сбежите. Мэрия тогда вернет дом прошлому собственнику, а затраты на переоформление документов спишут с депозита покупателя.

А вы мне что?

Читая этот список обязанностей нового собственника, невольно задаешься вопросом: а права-то у него есть?

Конечно: в комплекте с недвижимостью за €1 собственник получит чистый воздух небольшого городка и ласковое солнце Италии.

— Вряд ли Италия даст вам какие-то преференции в виде вида на жительство (ВНЖ) или гражданства. Конечно, если вы восстановите дом с таверной на первом этаже, в которой будут работать 10 итальянцев, в этом случае хоть как-то можно говорить о том, что ваши инвестиции помогли созданию рабочих мест, а потому можно подумать о каких-то преференциях, — предположил Эдуард Савуляк.

Надо безумно любить Италию, чтобы ради итальянского ВНЖ затеять реконструкцию исторического здания. Если ваша цель — жить в Италии, то в стране есть программы, которые гораздо менее затратны, чем покупка полуразрушенного дома с обязанностью его восстановить.

— Если на месте вашего строительства найдут какой-нибудь черепок времен Древнего Рима — всё, ваша стройка остановится на годы, — добавил Савуляк.

Но даже после окончания строительства и реконструкции расходы владельца здания на этом не закончатся. По словам Юлии Кожевниковой, налог на имущество в Италии составляет 0,76% от кадастровой стоимости недвижимости, налог на услуги (обслуживание дорог и прочее) — от 0 до 3,3%, налог на вывоз мусора (зависит от муниципалитета), еще пара–тройка сотен евро будут ежемесячно уходить на оплату услуг ЖКХ.